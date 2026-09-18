[VIDEO] ¡Novaseeeer! Realizan carrera de panzones 😂 Una peculiar y divertida carrera se realizó en Villa de Etla, Oaxaca, México, donde el único requisito para participar era ser panzón.

Aquí la panza sí es un requisito para participar

Una peculiar y divertida carrera se realizó en Villa de Etla, Oaxaca, México, donde el único requisito para participar era ser panzón.

La carrera de panzones juntó a una gran cantidad de arrieros quienes a la hora de inscribirse pasaron por la cinta métrica. Porque debían tener de cintura 120 centímetros o más.

Los corredores debían meterle pata a unos 400 metros, mientras eran alentados por el público que desde temprano escogió su lugar para ver esta carrera que divirtió al rollo.

El hombre cuya panza llegó primera fue coronado como el ganador. 😂