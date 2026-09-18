[VÍDEO] Odesur: Nicole Martínez consigue el oro para el remo paraguayo La remera nacional logró consagrarse como la campeona sudamericana en la modalidad single femenino y sumó una nueva medalla de oro para Paraguay.

Nicole Martínez gana la medalla de oro en remo en los Odesur.

Nicole Martínez, remera paraguaya que ya había ganado varias medallas en compañía de Alejandra Alonso y sus demás compañeras del Team Paraguay entre el miércoles y el jueves, ahora consiguió el logro más importante para el remo nacional desde que arrancaron los Juegos Sudamericanos en Santa Fe, Argentina.

En la mañana de este viernes, Nicole se hizo con la medalla de oro en la modalidad Single Femenino, consagrándose de esa manera como la campeona sudamericana y dando a Paraguay su 18va medalla, siendo la tercera de oro sumándose a la patinadora Érika Alarcón y al también patinador Julio Mirena.

En el caso particular del remo, el Team Paraguay suma su sexta medalla, siendo la de Nicole la primera a nivel individual en dicha disciplina, ya que las anteriores corresponden a las modalidades de dúo y equipos.

La remera se mostró bastante emocionada, hasta el punto de derramar algunas lágrimas, luego de su victoria.

🥇 ¡MEDALLA DE ORO! 🇵🇾



🚣🏻‍♀️ #Remo ¡Nicole Martínez, CAMPEONA SURAMERICANA!



✅ Single Femenino - Tiempo: 07:03.08



🤩 18ª Medalla para el #TeamParaguay 🇵🇾 en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026 | @suramericanos26



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