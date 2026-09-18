[VIDEO] Onichan contó por qué se agrandó las lolas La fanática de los cosplay publicó un video en Instagram para contarle a sus seguidores su decisión de someterse a esa cirugía estética ndaje.

La creadora de contenidos Rebecca Bareiro, conocida como Onichan avei, compartió un material en las redes sociales y le comentó a sus seguidores porquepa se sometió al quirófano para realizarse una cirugía estética.

Onichan se agradó las chichis, porque estaba cansada de ser plana ndaje y además, no podía hacer los cosplay de ciertos personajes de anime porque eran bien pechugonas.

“¿Saben por qué yo quería tener pecho? Para poder hacer los cosplays de mis waifus chichonas, porque de verdad, yo tantos cosplays no hice porque me daba vergüenza ser tan plana. O sea, eso no tiene nada que ver, el cuerpo no influye a la hora de hacer cosplay, pero yo me sentía incómoda”, gatilló en su Instagram.

Rebecca estaba vestida con uno de sus cosplays favorito, cosa que no podía hacer antes por su falta de “pechonalidad”.

“Y ahora por ejemplo estoy de Marin Kitagawa y ella es así, re chichona, entonces, ¿qué otros cosplays puedo hacer ahora que ya puedo? Jajaja. Es larga la lista de waifus chichonas, así que no sé por dónde empezar jajaja”.

Sus seguidores le pasaron algunas ideas sobre los cosplays que podía personalizar de ahora en más, “Hace nomas ya todos”, “Makima Chainsaw Man”, “Nami de One Piece”, la verdad q no da gusto ser plana porque como vos decis es muy incómodo y no tener pechos grandes si que espeor”, fueron alguno de los posteos de los fans de Onichan.