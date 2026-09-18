[VIDEO] ¿Por qué ven a Malala como la mala suegra? Candente estuvo la conversación entre Malala Olitte y su hijo Bruno Olitte, durante el streaming Madre Mía. La presentadora de TV puso los puntos sob…

Candente estuvo la conversación entre Malala Olitte y su hijo Bruno Olitte, durante el streaming Madre Mía. La presentadora de TV puso los puntos sobre la mesa y dejó bien en claro cómo será el momento en que le toque conocer a la próxima nuera ndaje. Por su parte el mita´i en más de una ocasión dio a entender que su mamá es una suegra dura”.

“Tu relación con mi hijo es aparte de conmigo. No me vayas a querer venir a contarme tus problemas, no me vengas a llorar cuando Bruno se pelea contigo. No me vengas, porque eso fue lo que a mi me hizo cagar con el mundo hoy me ven como la mala suegra”, disparó sin pelos en la lengua la cuerona.

Olitte hijo he´i que el día que le presente otra mujer su mami, “será cuando esté viviendo en otro país por ahi. Porque quiero tener una relación sana, una relación limpia. Para que eso sea posible tengo que separar suegra acá, novia allá”. Al toque Malala le dijo que eso es lo que corresponde.

Lo cierto es que salieron los trapitos sucios y varios puntos quedaron aclarados, sin aclarar demasiado. Mientras tanto la familia ya habla de cómo sería el encuentro de la mediática con la próxima amada de su hijo.