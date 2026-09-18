¿Visitar la “Huerta” el 27 a la mañana? En Olimpia manejan la posibilidad de que el clásico blanco y negro se juegue en horario matutino.

Si bien primero está el juego de este domingo ante San Lorenzo por la Fecha 11, en campamento de Olimpia están muy atentos a lo que será el duelo de la siguiente jornada, la 12, donde el fixture marca el choque ante Libertad en “La Huerta”, compromiso que puede marcar el futuro de ambos equipos en el campeonato.

La Divisional Profesional de la APF programará hoy viernes la fecha completa y desde el pelotón franjeado no descartan que el clásico blanco y negro se juegue el domingo 27 de setiembre a las 10:00 de la mañana. Esto se daría debido a que la selección paraguaya tendrá ese mismo día su segundo amistoso por Fecha FIFA ante Colombia en Estados Unidos a las 17:30 (hora paraguaya).

La idea de la Divisional sería no interponer los dos encuentros por la importancia de ambos y la opción del clásico matutino tomó fuerza en las últimas horas.

Pero… Eso sí, la directiva del Decano también está con un ojo puesto en los Juegos Odesur y ya avisaron que si la Albirrojita Sub 20 llega a la final del certamen que se disputa en Santa Fe pedirían la postergación del encuentro. Y es que “Vitamina” tiene al servicio del seleccionado juvenil a una de sus principales figuras, Eduardo Delmás, y también a otras varias fichas. Eso, sumado a una eventual convocatoria de Gastón Olveira a la selección mayor, formarían la base del pedido franjeado a la APF.

“Vita” define hoy el once

El Franjeado trabajará este viernes en horas de la tarde y “Vitamina” Sánchez probará el once que pondría de arranque ante el Rayadito el domingo en Sajonia. Braian Bentaberry ya se recuperó de la molestia que sufrió ante Luqueño y está a las órdenes. También falta definir quién reemplazará a Eduardo Delmás en el mediocampo y si habrá o no cambio de esquema. La idea del entrenador es mantener la base que arrancó el duelo la fecha pasada.