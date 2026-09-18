Yaguarón abre las puertas de un nuevo CAIPI para 131 niños Los más peques de Yaguarón ya tienen un lugar pensado en ellos, especial para crecer, aprender y desarrollarse en un ambiente seguro y lleno de cuida…

Los más peques ya tienen su lugar especial en Yaguarón.

Los más peques de Yaguarón ya tienen un lugar pensado en ellos, especial para crecer, aprender y desarrollarse en un ambiente seguro y lleno de cuidados. El Gobierno inauguró el noveno Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), donde unos 131 niños podrán acceder a atención integral.

Los CAIPI cuentan con salas amplias, consultorios médicos, comedor, sala de lactancia climatizada, Registro Civil, monitoreo y hasta un parque inclusivo para que los chicos puedan jugar tranquilos y seguros.

El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, destacó que estos centros no solo benefician a los niños, sino también a sus familias. Y el trabajo continúa: ya se están construyendo las bases de nuevos CAIPI en Carapeguá, Paraguarí y Pirayú. El programa Semillas del Futuro busca apostar fuerte por la primera infancia, con estimulación temprana, lectura, escritura y desarrollo del pensamiento lógico.

Incluso, Paraguay fue elegido como sede del Foro Iberoamericano de Innovación Pedagógica en la Primera Infancia, una muestra del interés internacional por este modelo.