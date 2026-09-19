El “Cazador” tiene fichado a cinco jugadores caseros

Gustavo Alfaro ya está puliendo la lista de convocados para los próximos amistosos de la Albirroja por Fecha FIFA y, en ese sentido, el “Cazador de utopías” apostaría por cinco futbolistas del campeonato local, en una convocatoria que tendrá presencia de cuatro de los principales clubes del país y que pelean por los primeros puestos de la tabla.

Los elegidos serían Gastón Olveira, arquero de Olimpia y mundialista con la Albirroja recientemente. Santiago “Kili” Rojas y Hugo Adrián Benítez, ambos de Nacional; Alexis Cañete, de gran presente en el Ciclón y Alan Benítez, lateral de Libertad y que ya fue convocado anteriormente por el “Cazador” y estuvo a punto de ir al Mundial.

La decisión de Alfaro se da en un momento clave del Torneo Clausura, donde los equipos grandes pelean por los primeros lugares y cada punto tiene un enorme valor. La intención sería contar con los futbolistas necesarios para la gira sin generar un impacto mayor en los clubes que están metidos de lleno en la lucha por el campeonato.

La selección paraguaya medirá a Bolivia el próximo domingo 27 de septiembre en Washington (17:30) y el próximo viernes 2 de octubre a Colombia en New Jersey (21:00). La convocatoria oficial se dará este fin de semana y los trabajos comenzarán desde este lunes.