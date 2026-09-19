El “Guma” y el “Ciclón”, punta y recuperación

Sábado de mucha acción en el Torneo Clausura 2026. La Fecha 11 tendrá dos paradas más que atrayentes, con puntos importantes en juego.

En primer turno, desde las 16:00 Hs., en “La Huerta”, Libertad, que llegó a lo más alto de la tabla la fecha pasada, no quiere saber nada de bajarse y recibe la visita del Sportivo Ameliano, siempre complicado y que viene embalado.

El equipo de Nelson Haedo Valdez mira a todos desde arriba en base a intensidad y precisión y buscará seguir bien arriba y, si se puede, extender la diferencia con los que vienen de atrás. Pero el equipo de Roberto Nanni llega con dos triunfos en sus dos últimas presentaciones y quiere seguir acercándose a los primeros puestos. Mario Díaz de Vivar será el juez.

Más tarde, desde las 18:30 h, en “La Nueva Olla”, el Cerro Porteño de Gustavo Costas se presenta ante su gente con el objetivo de reencontrarse con la victoria y seguir así con el sueño de pelear por el título. El Ciclón busca recuperarse de la frenada de la fecha pasada ante Guaraní, pero enfrente estará Rubio Ñu, de Javier Torrente, que llega de dos derrotas seguidas y sabe que no puede seguir regalando puntos si quiere seguir luchando por su permanencia en Primera División. Derlis Benítez estará como árbitro.

VUELVE NICO FREYRE, PERO ES BAJA LUCAS SANABRIA

Una buena y una mala para Nelson Haedo Valdez. El DT ya cuenta con Nicolás Freyre y está para arrancar ante Ameliano. Por otro lado, no podrá tener al volante Lucas Sanabria. El equipo, con Freyre en lugar de Fretes, sería el mismo que arrancó ante 2 de Mayo.

FABRICIO DOMÍNGUEZ Y SERGIO ARAÚJO, A DISPOSICIÓN DE COSTAS

Gustavo Costas recupera a Sergio Araújo, que estará como alternativa, y Fabricio Domínguez, quien está para arrancar el juego de esta tarde. Además, el capitán Gustavo Velázquez vuelve a la zona central de la defensa y arriba se mantiene la dupla Aliseda - Vegetti.