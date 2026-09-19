“Matador”: “Yo también erré” Héctor Mario Núñez le puso el pecho a la situación entre el Ciclón y los penales, explicó qué puede estar pasando y contó que hasta a él le tocó fallar.

Si hay uno que sabe de marcar goles con la camiseta de Cerro Porteño, ese es el “Matador”. Héctor Mario Núñez, uno de los artilleros históricos del Ciclón, que se cansó de festejar tantos con la Azulgrana, habló del momento crítico que vive el equipo de Gustavo Costas con los penales.

Consultado por la mesa del “Super Deport” de la 1120 AM, el exdelantero dio su versión de cómo vive un futbolista la definición desde los doce pasos y explicó qué factores pueden estar influyendo.

“Muchas veces tiene que ver con situaciones que no son tangibles como lo emocional y lo mental de ese momento”, señaló de entrada. Y, para calmar un poco el ambiente, también contó que, él y todo, siendo lo tremendo goleador que fue, también supo fallar desde el punto penal. “A mí me ha pasado, gracias a Dios tuve la fortuna de tener un alto porcentaje de efectividad. Yo también erré penales, es verdad, pero hubo momentos en que no me animé a patearlos porque no me sentí bien y no era solamente una cuestión de práctica”, expresó.

El “Matador” indicó además que: “Tiene que ver con cada uno, conocerse a uno mismo y si uno está bien obviamente lo más probable es que lo haga. También hay una carga de emotividad en cada situación de penal que tiene una influencia muy grande”.