[VIDEO] Con entradas agotadas y emoción a flor de piel, Ivanlo despide su show de “Otro Mundo” A pocas horas de la última presentación de “Otro Mundo”, el humorista Iván López contó todo lo que vive.

Esta noche en el Teatro Latino el gordito del humor, Iván López cierra un ciclo y se despide de su unipersonal de “Otro Mundo” con una función exclusiva para sus seguidores. El rollo puede disfrutar del espectáculo de comedia a partir de las 21:00hs. Las entradas están agotadas. En charla con Crónica, la estrella confesó todas sus emociones y adelantó un hecho muy significativo.

“Hace más de una semana que no estoy durmiendo de la ansiedad. Son muchas emociones en lo personal porque es mi unipersonal que nació en febrero del 2025, recorriendo varias ciudades. Gracias a la comedia conocí Bolivia. Es algo histórico porque soy el primer estandapero en grabar un especial de comedia. La Tribu estará con nosotros en todos los detalles”, contó.

Un kamikaze de sentimientos tiene Ivanlo en este momento en su cabeza y en su corazón. A pocas horas de su última presentación de “Otro Mundo”, está maravillado y agradecido por el cariño del público. “Una semana antes tener un ‘Sol out’, llenar el teatro. Muy loco es la sensación de saber que casi 400 personas están pagando para verte. Es muy, muy loco. Entonces, las sensaciones a flor de piel, muchas emociones Se viene una despedida linda”, tiró.

Lo purete es que acá donde se cierra una puerta, ya se abre otra para hacerle reír a loperro, porque ya está listo el siguiente material humorístico. “Después de esta despedida, viene la bienvenida del nuevo unipersonal que se llama ‘Desde Mi Interior’. Un material que ya se estuvo trabajando todo este año, el año pasado incluso en otros bares, en los lugares de comedia”, adelantó lo que se viene.

Una vez que se apaguen las luces y cierren los telones, el simpático lleva con él, “ la reacción de la gente porque este unipersonal es la suma de todos estos años que vengo laburando y de todas las risas los aplausos, yo creo que esa fue la mejor etapa, porque no solamente en este teatro estoy llenando, sino que todos los unipersonales que hice”, finalizó.