“Vita” maneja dos opciones para reemplazar a Delmás Franco Alfonso es una de las alternativas que tiene “Vitamina”, la otra es Braian Romero.

En campamento del Franjeado solo resta definir un pequeño gran detalle de cara al duelo de este domingo ante San Lorenzo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Pablo “Vitamina” Sánchez se tomará su tiempo y definirá a último momento al reemplazante del “Principito” Eduardo Delmás que está con la Albirrojita en los Juegos Odesur.

Los candidatos son dos: Franco Alfonso y Braian Romero. Ambos fueron probados y están con chances de arrancar al Rayadito.

Con este panorama, el probable onceno del Decano sería con: Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Alan Rodríguez, Rodney Redes, Richard Ortiz, Fernando Cardozo, Romeo Benítez, Gabriel Ávalos y Franco Alfonso o Braian Romero.

Dependiendo de si “Vita” se decide por Alfonso, podría mantenerse el esquema de 4-3-3, mientras que con Romero podrían pasar al 4-4-2, con los dos tanques arriba.

DERLIS ESTÁ PARA VOLVER ESTE FINDE

Derlis González tiene grandes chances de reaparecer este domingo en el encuentro entre el Decano y San Lorenzo. El “10” ya superó la molestia que sufrió jugando en la categoría Reserva y Pablo “Vitamina” Sánchez lo tendría en cuenta para estar como alternativa. Otro que reaparecerá es Richard Sánchez y uno que está cerca de volver es Iván Leguizamón que ya trabaja en su puesta a punto desde lo físico.

RIVER DE ASHÁ ATENTO A LO QUE HAGA ZARZA

Pedro Zarza, con su gran debut y gol en los Juegos Odesur defendiendo la camiseta albirroja, hizo que la gente de River Plate de Argentina levante las antenas. Es que ya hace un tiempo pusieron sus ojos en el atacante de Olimpia. River tiene un acuerdo con el Decano que comienza cuando se dio el traspaso de Franco Alfonso. El “Millonario” cuenta con prioridad, no exclusividad, por la compra de Pedro Zarza.