¡Arde Troya! Tiktokera esteña oñemosé en vivo por su chuli Rosse Marín fue rajada por su chuli durante una transmisión en TikTok.

La creadora de contenidos esteña Rosse Marín fue rajada por su pareja en vivo, durante una transmisión en TikTok.

Sebastián López, conocido como “El Pinchipe”, se descontroló totalmente en redes y le hechó como perro a Rosse, quién acaba de dar a luz días atrás.

El tipo estaba totalmente descontrolado, aparentemente de los celos contra un tal Martín y Masivo aveí.

El momento estaba siendo transmitido en las plataformas y se le vió a Rosse con una notebook en la mano, amenazando con arrojarlo a la calle, pidiendo que le devuelvan su celular.

“Esta maltratando mi computadora, ese es mi elemento de trabajo. Te voy a dar tu celular pero con una condición: de que ustedes dos (dirigiendose a los padres de Rosse) que le lleven de mi casa ahora porque yo nunca sufrí de violencia, ¡me cansé! ¡Y si te querés irte con Martín, andate y si te querés ir con Francesco, andate! ¡Pero nunca más en mi vida voy a pasar esta situación de violencia como me hiciste!” dijo el muchachón durante la transmisión.

Los internautas se quedaron con ojos cuadrados al ver semejante escena en el espacio digital.

Horas despues, Rosse sacó un comunicado en su historia de Instagram avei.

“Desde que nació mi hija llevo yo los desvelos, el dolor de levantarme sola con una herida enorme en mi vientre, el sacar leche, el darle de tomar, el cambiarle, en bañarle, toda hacía yo sola. Que me digas ‘déjale que llore ya es muy malcriada’ teniendo días nomás. El día que hagas todo eso sin tener que retarme o enojarte porque se te despierta, o porque no dormís, ahí diré que no me dejaste sola!”, escribió Rosse en sus redes sociales.

Upei katu compartió, “si siempre se sintió inseguro de Francesco. no sé, capaz porque con él nunca fue fingido nada, y se sentía opacado, duró poco pero fue real, sin embargo yo no tengo la culpa que a Sebas toda su vida le hayan tenido de segundo, que nunca le hayan asumido o que siempre él se haya conformado con las sobras, no tengo la culpa que se haya topado solo con chicas que ya tenían novios. Desde un comienzo yo nunca tuve malas intenciones como él, de querer usarme solo para tener fama (tengo pruebas)”.