Arrancó bebés del vientre a un jagua’i para hacer rituales satánicos Un joven de 18 años denunció a su mamá por el atroz hecho. La perra murió desangrada tras tres días de agonía anga.

Una doña fue denunciada por su propio hijo por sacar a cachorritos del vientre de la mamá perra para hacer rituales satánicos ndaje.

Un joven de tan solo 18 años vivió un calvario tras denunciar a su propia madre por presuntos rituales satánicos con animales en su vivienda. Este ocurrió en el barrio San Isidro de Lambaré. La denunciada es Rosalba Cardozo quien tras el hecho huyó de la casa. La misma trabaja vendiendo comida en la Terminal de Ómnibus, contó su hijo.

“El hijo de la señora fue el que pidió ayuda por la perrita; estaba muy preocupado y me dijo que desde el martes su perra estaba agonizando porque su madre le sacó los cachorros”, reveló la rescatista Diana Camarasa en charla con Crónica.

La denuncia que puso los pelos de punta apuntaba a que la doña usaba a las criaturas indefensas para asuntos oscuros: “Me dijo que ella utilizó los cachorros para su santo... yo le dije que su mamá estaba loca. Supuestamente iba a realizar rituales satánicos con los recién nacidos”, reveló.

Según los datos, la mujer le habría quitado la vida a los cachorritos y abandonó a la madre a su suerte: “Le mató a los cachorros y la perra estuvo sangrando desde el martes hasta el viernes”, reveló la férrea defensora de los caninos.

En la casa nadie movió un solo dedo por el animal herido: “Nadie le socorrió, nadie hizo nada... todos se callaron porque comprendo que le tienen un miedo gigante a esta señora”.

Fueron al rescate

La situación se puso extremadamente fea cuando el equipo de auxilio llegó a la vivienda: “Le escondieron a la perrita, tuvimos que llamar a la Policía y al final la entregaron, pero ya estaba muerta”. Aterrado por el escándalo y las represalias de su progenitora, el joven terminó acorralado: “El muchachito reculó porque estaba asustado, la señora le amenazó a todo el mundo y después el joven me bloqueó del teléfono”.

El calvario emocional destruyó al muchacho que solo buscaba salvar a su mascota: “Imagínate lo que es el trauma psicológico de ver a tu perra desangrándose sin poder hacer nada contra tu propia madre”.

No es la primera vez

La preocupante conducta de la doña comenzó tras meterse en cosas raras: “Él me dijo que su mamá cambió mucho después de meterse con ese santo, tipo San La Muerte, no me llegó a contar detalles. Y además me dijo que no es la primera vez que hacía estas cosas. Recién ahora se animó el joven a denunciar el hecho”.

La situación empeora porque en la vivienda hay niños menores de edad en peligro: “Ayer me llamó la Defensoría de la Niñez porque les preocupa que la señora no esté en sus cabales habiendo menores en la casa”.

Incluso la pareja del joven fue blanco de represalias: “La novia me decía que él le tiene pánico a la mamá y que la señora la llamó a amenazarla a ella también para que se callen”.

Comunicaron a las autoridades

Tanto la Defensoría de la Niñez como la de Defensa Animal ya tomaron cartas en el asunto: “Le di parte a Defensa Animal para la necropsia de la perrita y la Defensoría fue a intervenir por los chicos”.

La indignación de la rescatista fue total al enterarse de semejante crueldad: “Matar animales y hacer eso delante de menores de edad es algo completamente criminal”. Los vecinos exigen que la Justicia actúe con mano dura y someta a la mujer a peritajes psicológicos antes de que la historia termine en una tragedia aún más grande.