Brighton y Diego Gómez derrotan al Arsenal El equipo del seleccionado paraguayo derrotó por goleada al poderoso equipo de Londres, que además terminó perdiendo la punta.

Este pasado sábado, el Brighton de la Premier League, con el paraguayo Diego Gómez en la cancha, recibió y derrotó al Arsenal con una sorpresiva goleada de 3-0, teniendo en cuenta que el equipo londinense marchaba puntero en el campeonato, posición que acaba de perder a manos del Manchester City con esta derrota.

La gran figura del encuentro fue el recién llegado de la cantera del Real Madrid, Chema Andrés, el cual marcó los primeros dos goles y luego fue protagonista del tercero, dirigiendo la presión que mandó al frente al equipo derivando todo en el 3-0 convertido por Bruno Guimaraes.

El canterano del Real Madrid entró en el once por segunda vez desde que llegó a Inglaterra. Debutó durante la victoria de esta semana frente al Manchester United en la Copa y Hürzeler le concedió continuidad ante el campeón.