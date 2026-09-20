Cuidó la cábala del outfit y su pelotero goleó con su equipo Acompaña a su churro en todos sus chutes y el fin de semana festejó una goleada.

Fue a alentar a su churro en el chute donde lograron una fero goleada frente al Arsenal.

En cada previa del chute de su pelotero favorito, Geraldine Villagra cumple con su cábala de acudir a las gradas a ver a Diego Gómez con la vestimenta correspondiente. ¡Y vaya que dio resultado! El Brighton goleó por 3 tantos contra a 0 al Arsenal. Una fiesta mbarete tuvo la fanática que fue testigo de una de las asistencia de gol que metió su churro.

Antes del inicio del encuentro, Geraldine escribió, “Vamos Gaviotas”, en sus redes sociales. Al toque le reaccionó el capo del chute, “que hermosa sos mi amor”. Los tortolitos vienen de una relación de años, y en cualquier momento, a parte de los goles es posible que se venga un festejo más mbarete.