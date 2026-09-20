Debe casi 59 millones por la leche y fue imputado Una deuda que se fue acumulando mes a mes terminó convirtiéndose en una millonada. Un hombre fue imputado por el presunto incumplimiento del deber le…

Una deuda que se fue acumulando mes a mes terminó convirtiéndose en una millonada. Un hombre fue imputado por el presunto incumplimiento del deber legal alimentario, luego de que, según la Fiscalía, pasaron 94 meses y no pasó la plata para la leche de sus dos retoños.

La deuda que acumuló el karai llegó a 58.627.554. guaraníes. Según la investigación del Ministerio Público, la obligación de pagar había sido establecida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia. El aporte debía depositarse mensualmente y por adelantado en una cuenta judicial del BNF. Pero, de acuerdo al vicheo durante esos 94 meses, desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2026, el hombre habría realizado un solo depósito de 550.000 guaraníes.

La obligación inicialmente era de 550.000 guaraníes mensuales, pero ese monto debía actualizarse según los aumentos del salario mínimo. Al sumar las actualizaciones, la liquidación llegó a 59.177.554 de guaraníes, de los cuales solo se descontó aquel único pago, quedando un saldo de 58.627.554. guaraníes.

Los beneficiarios son sus dos hijos menores, ambos estudiantes, que están bajo el cuidado de su mamá. La prestación es para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vestimenta, salud y educación de los peques.