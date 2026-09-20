El chanchón y el funebrero por dejar sus malas rachas atrás Esta tarde-noche, Sportivo Luqueño y Recoleta FC chocarán en Itauguá cerrando una nueva fecha del Torneo Clausura, ambos sumamente necesitados de una victoria.

A partir de las 18:30 de este domingo, Sportivo Luqueño recibirá a Recoleta FC en el Estadio Luis Salinas de Itauguá, ambos llegando en medio de una crisis de resultados, arrastrando numerosas derrotas desde hace ya varias fechas, y con el local además mirando de reojo la tabla de promedios.

Cabe señalar que el “chanchón” estrenará a Lucas Barrios en su retorno como DT del auriazul, luego de que Hernán Rodrigo López dejara el banco de los suplentes al caer derrotado ante Olimpia por 3-0 la semana pasada.

El Canario tampoco atraviesa su mejor momento, ya que lleva 6 partidos consecutivos sin ganar en el Clausura, contando con apenas 7 puntos y ocupando el penúltimo lugar en la tabla, solo por encima de Sportivo San Lorenzo.