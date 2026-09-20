El Paraná sube a lo loco y ya hay familias ribereñas que dejan sus casas El río Paraná está subiendo con fuerza en la zona de Ayolas y la situación ya preocupa a las familias que viven en las zonas ribereñas. En solo una s…

El río Paraná está subiendo con fuerza en la zona de Ayolas y la situación ya preocupa a las familias que viven en las zonas ribereñas. En solo una semana, el nivel del agua aumentó 1,70 metros, obligando a algunas familias que se dedican a la pesca a dejar sus casas antes de que el agua avance aún más.

El viernes, el río llegó a 3,52 metros, después de subir 20 centímetros en apenas un día. Si bien todavía no alcanzó el nivel establecido para evacuaciones, las autoridades mantienen la vigilancia permanente.

La cota de alerta está en 4,20 metros, mientras que el nivel de evacuación se fija en 4,50 metros. Las previsiones actuales indican que el río podría llegar próximamente a los 3,70 metros. La situación está relacionada con la influencia del fenómeno de El Niño, que ya comenzó a sentirse en nuestro país y podría generar un periodo de tiempo vai con lluvias a cántaro tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Desde Meteorología he’i que septiembre tendrá un comportamiento bastante lluvioso, especialmente en la Región Oriental y parte del Bajo Chaco. Además, las precipitaciones podrían continuar durante buena parte del primer semestre del próximo año. Ante este panorama, en Ayolas ya se están moviendo las piezas para evitar que el agua agarre desprevenidas a las familias.

Las comunidades más expuestas serán nuevamente censadas y se actualizará el registro de personas que podrían necesitar ser reubicadas .También ya están disponibles camiones y apoyo logístico para ayudar a sacar las pertenencias, mientras que los refugios temporales ya se encuentran preparados.