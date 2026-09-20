¡Final feliz para Máxima!, bomberos sacaron a la firu de un pozo El susto fue grande, pero por suerte todo terminó con un final feliz. Un hombre pidió socorro luego de que su querida perrita “Máxima” cayera acciden…

El susto fue grande, pero por suerte todo terminó con un final feliz. Un hombre pidió socorro luego de que su querida perrita “Máxima” cayera accidentalmente a un pozo de aproximadamente 3 metros de profundidad, en la zona conocida como Puente Jovái, en María Auxiliadora en el departamento de Itapúa.

El pedido de ayuda fue recibido cerca de las 9:35 de hoy, y rápidamente un móvil de bomberos, con cuatro personales de guardia, se trasladó hasta el lugar para poner en marcha el rescate. Con los equipos necesarios y mucha paciencia, los bomberos lograron llegar hasta la perrita y sacarla sana y salva del profundo pozo.

La alegría fue enorme cuando Máxima volvió a los brazos de su dueño, quien respiró aliviado al verla nuevamente a salvo. Una vez más, una vida de cuatro patas fue rescatada gracias a la rápida intervención y al corazón enorme de los bomberos.