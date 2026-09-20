¡Final feliz para Máxima!, bomberos sacaron a la firu de un pozo

El susto fue grande, pero por suerte todo terminó con un final feliz. Un hombre pidió socorro luego de que su querida perrita “Máxima” cayera accidentalmente a un pozo de aproximadamente 3 metros de profundidad, en la zona conocida como Puente Jovái, en María Auxiliadora en el departamento de Itapúa.
El pedido de ayuda fue recibido cerca de las 9:35 de hoy, y rápidamente un móvil de bomberos, con cuatro personales de guardia, se trasladó hasta el lugar para poner en marcha el rescate. Con los equipos necesarios y mucha paciencia, los bomberos lograron llegar hasta la perrita y sacarla sana y salva del profundo pozo.
La alegría fue enorme cuando Máxima volvió a los brazos de su dueño, quien respiró aliviado al verla nuevamente a salvo. Una vez más, una vida de cuatro patas fue rescatada gracias a la rápida intervención y al corazón enorme de los bomberos.