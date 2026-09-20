Fingió ser cliente para pelar una farmacia Robó la recaudación del día pero posteriormente fue aprehendido.

Se hizo pasar por cliente y robó la recaudación del día, pero posteriormente fue aprehendido.

¡Cae un pilluelo que fingió ser cliente para pelar una farmacia! Un sujeto de 28 años terminó en las garras policiales tras perpetrar un atrevido asalto en el barrio San Pedro de Encarnación.

El sospechoso, identificado como Andrés D. G., entró como si nada a la sucursal de Farmacenter haciéndose el perfumado. El muchachón le preguntó a las trabajadoras por un perfume para despistar, pero en un abrir y cerrar de ojos mostró sus verdaderas intenciones.

Sin sacar un solo revólver ni un cuchillo, intimó con pura prepotencia a las dos asustadas empleadas de 28 y 23 años para que le entreguen la plata. Por temor a salir lastimadas, las chicas no tuvieron otra opción que soltar la recaudación de la jornada que sumaba G. 547.000.

Con el botín en la mano, el delincuente encapuchado apretó los talones y se dio a la fuga creyendo que se saldría con la suya. Sin embargo, las víctimas le tomaron la radiografía completa y pasaron todos los detalles de su facha y vestimenta a la Policía.

Los uniformados de la Comisaría 106.ª no durmieron y a la mañana siguiente interceptaron al sospechoso paseándose como si nada por la zona. El sujeto fue reconocido al toque por reunir todas las características del asaltante desarmado y quedó acorralado en la comisaría.

El joven aprehendido quedó a disposición de la fiscala Griselda González, mientras los vecinos celebran que el “comprador falso” ya esté tras las rejas.