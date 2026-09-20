Hakuro para hoy y desde mitad de semana ro’y jeýtama 🥵🥶 Este domingo se presenta bien calentito en todo el país, con máximas que podrían alcanzar los 39 °C, especialmente en el norte de la Región Oriental …

Este domingo se presenta bien calentito en todo el país, con máximas que podrían alcanzar los 39 °C, especialmente en el norte de la Región Oriental y el Chaco. El viento norte también hará de las suyas, soplando entre moderado y fuerte y aumentando todavía más la sensación de calor.

En algunas zonas del este podrían aparecer chaparrones y tormentas eléctricas durante la tarde. Para mañana lunes, inicio de la primavera, el ambiente seguirá caluroso y húmedo, pero jeýma va a cambiar el tiempo. Las lluvias y tormentas irán ingresando desde el sur y avanzarán hacia otras zonas del territorio. Por la noche, el viento cambiará al sector sur.

El martes todavía habrá algo de inestabilidad, pero después el panorama cambiará por completo he’i desde Meteorología. Un frente frío llegará con fuerza y hará caer las temperaturas desde mitad de semana.