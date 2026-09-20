Ho’a dos rapais con 45 mil reales falsos Quisieron cambiarlo en un local de Salto del Guairá ha ojepillapaite.

¡Cayeron dos rapais con un dineral falso en las manos! La Policía le puso el guante a dos brasileños que pretendían meter billetes truchos en comercios de Salto del Guairá.

Los “cambistas truchos” fueron identificados como Vinicius C. R. (23) y Alexandre G. J. (26), provenientes de la ciudad de Palotina.

La jugada se les cortó al mediodía del sábado sobre la calle Pablo VI, cuando agentes de la Comisaría 1.ª pillaron su camioneta Fiat Titano negra. Adentro de una bolsa negra, los uniformados hallaron un total de 604 billetes sospechosos que sumaban casi 45.000 reales, unos 53 millones de guaraníes.

Los extranjeros tenían fajos con billetes de 200, 100 y 50 reales, listos para encajarle a los confiados comerciantes de la zona fronteriza. Para completar el combo, la Policía les incautó dos talonarios de cheques del Banco do Brasil, tarjetas de crédito y dos iphones de alta gama.

Los intervinientes presumen que los sospechosos buscaban “blanquear” el dinero falso mediante compras antes de regresar volando a su país. La agente fiscal Sonia Raquel Benítez tomó cartas en el asunto y ordenó el traslado de los detenidos y de la nave a la sede policial.

Agentes de Delitos Económicos someterán los billetes a un peritaje para confirmar la truchería e investigar de dónde salió semejante cargamento. ¡Ambos muchachones quedaron guardados en el calabozo a disposición de la Justicia, masticando bronca por no haber podido coronar el golpe!