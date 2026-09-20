Hugo Javier sigue dando pelea: ya mueve sus cuatro extremidades y busca comunicarse De a poquito, pero avanzando. El ex gobernador de Central, Hugo Javier González continúa dando señales positivas en su recuperación y este domingo re…

De a poquito, pero avanzando. El ex gobernador de Central, Hugo Javier González continúa dando señales positivas en su recuperación y este domingo recibió una nueva noticia alentadora: ya logró mover sus cuatro extremidades y comprende las indicaciones que le dan los médicos.

El director médico del Hospital Nacional de Itauguá, José Espínola, informó que el exgobernador amaneció sin fiebre y con sus signos vitales estables, mientras sus funciones cardíaca, renal y respiratoria están 10 puntos. Pero lo que más esperanza genera en su entorno es la evolución neurológica.

Hugo Javier ya reconoce a familiares y médicos y, pese a tener una traqueostomía, intenta comunicarse mediante la lectura de labios. “Sigue evolucionando de forma positiva, lenta, pero segura”, explicó Espínola. Y cada pequeño avance cuenta. Según el médico, ya realiza movimientos más completos y coordinados con los brazos, intenta tomar la mano de quienes se acercan y hasta pudo sentarse al borde de la cama con ayuda de los fisioterapeutas.

“Ya realiza funciones básicas y un poco más complejas también, en el sentido de que trata de pronunciar las palabras”, señaló el profesional. Incluso, el equipo médico está intentando que pueda ponerse de pie con asistencia, mientras continúa con la fisioterapia respiratoria. Su respiración presenta buena evolución y actualmente recibe apenas un pequeño aporte de oxígeno, indicó el médico.

Hugo Javier permanece internado desde el 7 de septiembre, luego del grave episodio ocurrido el día anterior de la Penitenciaria Industrial Esperanza, que derivó en un traumatismo craneoencefálico y posteriormente en un cuadro de meningitis.