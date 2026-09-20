Iba a rescatar a su hijo tras accidente, volcó y murió Un padre desesperado ñandereja tras volcar y quemarse vivo en su auto.

¡Tragedia desgarradora que sacude al Alto Paraná! Un padre desesperado perdió la vida tras volcar y quemarse vivo en su vehículo cuando volaba a buscar a su hijo del hospital.

El fallecido fue identificado como Luis Carlos R. A. (41), querido vecino del barrio San Alfredo de la próspera ciudad de Naranjal. El muchachón de 41 años iba desesperado al nosocomio porque su retoño había sufrido un feo accidente a bordo de su motocicleta horas antes.

El fatídico percance se registró cerca de las 21:30 del sábado a la altura del kilómetro 200 de la Ruta PY06, cerquita del puente Ñacunday, en el distrito de Santa Rita. Por razones que la Policía intenta esclarecer, la nave perdió el control, dio varios tumbos sobre el asfalto y fue a parar a un costado del camino.

Agentes de la comisaría 18ª y bomberos voluntarios acudieron volando al sitio tras la llamada de auxilio de otros automovilistas que pasaban por ahí. Al llegar, los rescatistas encontraron el Toyota Premio modelo 2001 totalmente devorado por las llamas que envolvieron la carrocería en un abrir y cerrar de ojos.

Lamentablemente, el abnegado papá quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la nave y no pudo salir a tiempo para salvarse del voraz fuego. La humareda y la destrucción total del coche complicaron la identificación inicial de la víctima, quien iba con el corazón en la boca a socorrer a su sangre.