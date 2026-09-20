Joven murió electrocutado mientras realizaba instalación eléctrica Una mañana de trabajo terminó en tragedia en la Comunidad Indígena Bajada Guazú, en la zona de Puente Kyjhá. Un joven de 24 años perdió la vida tras …

Una mañana de trabajo terminó en tragedia en la Comunidad Indígena Bajada Guazú, en la zona de Puente Kyjhá. Un joven de 24 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos particulares de instalación de cables.

El accidente ocurrió cerca de las 07:30 de este domingo, cuando el joven estaba acompañado de su hermano, realizando tareas relacionadas con una línea de baja tensión. De acuerdo con los primeros datos, uno de los cables habría reventado y, en un momento inesperado, tomó contacto con una línea de media tensión.

La descarga fue tan fuerte que el joven murió prácticamente en el acto. Los trabajos se realizaban de manera particular y, según el reporte policial, sin autorización ni supervisión de la ANDE. El aviso rápidamente llegó a la Policía y agentes de la zona se trasladaron hasta el sitio. Al llegar, encontraron al joven ya sin signos de vida. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que ordenó las diligencias de rigor.