[VÍDEO] La cábala bilardista que le dio la clasificación a Estudiantes En el momento en que Memphis Depay se preparaba para chutar el penal que podía haberle dado el empate a Corinthians en la Copa, los “pinchas” recurrieron a un antiguo ritual que terminó funcionando.

Memphis Depay perdió la oportunidad de empatar la serie de cuartos de la Libertadores ante Estudiantes errando un penal sobre el final.

A mitad de semana, el Estudiantes de la Plata argentino consiguió una victoria épica ante Corinthians de Brasil por 0-1 de visitante, clasificando de esta manera a las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores siendo, además, el único equipo no brasileño en dicha instancia durante esta edición del certamen.

Fue clave para la victoria el penal fallado por el neerlandés Memphis Depay en prácticamente la última jugada del partido, ya que si convertía la serie terminaría yendo a los penales. Depay mandó su tiro a las gradas y al parecer, tuvo mucho que ver una especie de “macumba” ancestral de los tiempos del ex DT y leyenda pincharrata, Carlos Salvador Bilardo, que los jugadores de Estudiantes hicieron mientras Memphis se preparaba para ejecutar.

El “conjuro“ en cuestión tiene que ver con la palabra “Kiricocho”, una palabra que los argentinos, y especialmente los hinchas del club de La Plata, repiten bastante en momentos claves de un partido para, supuestamente, “mufar” al rival. Los jugadores y fanáticos de Estudiantes la estuvieron repitiendo en el momento del penal y al parecer habría funcionado.

“Kiricocho” y su historia nació en 1982 en el club Estudiantes de La Plata, dirigido entonces por el mencionado Carlos Bilardo. Este era el nombre de un hincha del club al que le atribuían mala suerte cada vez que aparecía en los entrenamientos. Sabiendo esto, Bilardo solía mandarlo a saludar y a tocar la espalda de los jugadores contrarios para provocarles mala fortuna.

Desde entonces, es algo que siempre se grita o susurra en momentos decisivos, como penales en contra. El “Flaco” López, jugador argentino del Palmeiras, clásico rival del Corinthians se lo explicó al CM del verdao en un vídeo publicado en Instagram.