Le cortaron el negocio a los traficantes de plumas Mades cayó de sorpresa en Luque para rescatar 7 aves nativas.

¡Manos a la obra contra los traficantes de plumas! Funcionarios del Mades cayeron de sorpresa en Luque para rescatar a siete aves nativas vendidas en plena calle. La patrulla ambiental le cortó el negocio a los vendedores ilegales que ofrecían los ejemplares autóctonos al mejor postor sobre la vereda.

El botín de la naturaleza recuperado incluye cinco catitas chiriri, un maracaná ala roja y una cotorrita común que estaban sufriendo en cautiverio. Todos los plumíferos fueron entregados rapidito a los expertos de la organización ASORA para recibir atención médica veterinaria y mimos de primera.

Por otro lado, los técnicos atendieron el llamado de un vecino atento tras la caída de una gallineta overa en el patio de su vivienda. El animalito fue chequeado de pies a cabeza y, al comprobar que estaba diez puntos de salud, fue devuelto inmediatamente a su libertad.

La liberación del ave acuática se realizó con éxito en los lagos del Parque Ñu Guasu, donde podrá nadar tranquila y sin peligro alguno. Desde el Ministerio del Ambiente recordaron a toda la ciudadanía que comprar animales silvestres en la calle es un delito castigado por la ley.

Piden a los vecinos no alimentar el negocio de los cazadores furtivos y denunciar sin miedo la venta de fauna protegida en los barrios.