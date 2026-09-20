¡Oita che gallo! Masterclass de Euclides Acevedo sobre las chulis “Gallo Paloma” contó porque le gustan más las cuarentonas y cincuentonas ndaje.

El que sabe...sabe...y él que no y quiere saber, le puede preguntar al abogado, catedrático universitario y político Euclides Acevedo, panelista de un programa matutino de TV.

“Gallo Paloma” comentó que “laschi” están muy precoses, muy avanzadas ndaje, y la conductora del programa le dijo: “En realidad vos tenés un target ahí muy fuerte de cuarentonas, 40, 45 más o menos”.

“Una Una edad espectacular, claro porque ya tienen rodaje, no hay nada que entrenar, sino de estrenar, ese es...y las cincuentonas no saben lo que es...para ir al ritmo del aplauso, exactamente”, tiró sin filtro Euclides.

Upei describió las cualidades de las mujeres cincuentonas que le encantan, “En primer lugar, no se apuran, en segundo lugar, conversan antes, durante y después. Hay una suerte de relato deportivo del ejercicio pasional y eso en una criatura de 22, 25 años, no, cosa que hoy yo ya no sé, ¿verdad? Ellas están todas muy precoces, muy avanzadas. A la hora de la verdad, para la ‘operación ternura’ evidentemente no tiene edad y la virtud más importante es la comunicación”.

“Entonces una periodista le lleva por delante a muchas otras. Entre las de 40 y 50 casi no se nota la diferencia, no hay mucha diferencia, es probable que se note en la intensidad”, gatilló finalmente el panelista ante la atenta mirada de sus compañeras y compañeros del set.