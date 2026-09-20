Olimpia y su gran oportunidad de acelerar ante San Lorenzo El Decano enfrentará al Rayadito en el Defensores y buscará aprovechar la frenada de Libertad para acercarse a la punta.

Esta tarde desde las 16:00, Olimpia recibirá en el Estadio Defensores del Chaco al Sportivo San Lorenzo en una nueva fecha del Torneo Clausura 2026, buscando acercarse cada vez más al puntero Libertad, el cual ayer terminó empatando de local ante Ameliano y quedó a merced de perder terreno al frente del campeonato.

Así mismo, el otro protagonista de la punta del campeonato, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que de hecho fue el líder hasta hace una semana, cayó derrotado ante Nacional, por lo que el Decano puede aprovechar también para superar al Gallo norteño en la tabla de posiciones del Clausura, así como a la propia Academia.

Mientras tanto, el Rayadito se encuentra prácticamente condenado a volver a la División Intermedia, ya que su situación con el promedio está tan comprometida que ya prácticamente se considera imposible que pueda salvarse de descender.