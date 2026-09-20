Olimpiada estudiantil opa en moquete en Ñemby Lo que debía ser una linda fiesta deportiva terminó en un verdadero descontrol en un colegio de Ñemby. Durante la inauguración de las Olimpiadas estu…

Lo que debía ser una linda fiesta deportiva terminó en un verdadero descontrol en un colegio de Ñemby. Durante la inauguración de las Olimpiadas estudiantiles, una pelea entre alumnos fue creciendo hasta convertirse en una tremenda batalla campal.

Todo ocurrió durante la inauguración. En medio de la multitud, una discusión entre integrantes de distintos equipos habría pasado rápidamente de las palabras a los empujones y golpes. De repente, comenzaron las corridas, los gritos y el susto, mientras estudiantes, familiares y otros asistentes buscaban salir del lugar.

El momento de tensión quedó registrado en varios videos grabados por personas que estaban presentes. Las imágenes posteriormente se viralizaron en redes sociales y muestran el caos que se apoderó del local. Ante el despelote, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el colegio para controlar la situación, dispersar a los involucrados y ayudar a evacuar a quienes se encontraban dentro.

Según versiones preliminares, la pelea habría comenzado tras el ingreso de personas ajenas a la institución, quienes supuestamente terminaron alterando el desarrollo de la actividad. Sin embargo, este punto todavía está siendo vicheado.

También circuló el rumor de que se escucharon presuntos disparos cerca del lugar, pero hasta ahora las autoridades no confirmaron esta versión.