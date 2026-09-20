Sin despeinarse, le hizo tres a “SanLo” Olimpia le ganó 3-0 al “Rayadito” y quedó a un punto de la cima.

POR ADÁN PANIAGUA

Sabía que no tenía que fallar y no falló. Olimpia le ganó 3-0 a San Lorenzo, goleó casi sin despeinarse y quedó a un punto de la cima en el Torneo Clausura, con la gran chance de dar el golpe la próxima fecha. El Decano sigue acercándose a base de goles y triunfos y ya se arrimó a uno de la cima.

El primer tiempo de Olimpia fue casi calcado al de la fecha anterior ante Luqueño. El “Rayadito” le cerró espacios y al equipo de “Vitamina” le costó un mundo generar peligro. Apenas un cabezazo de Ávalos a quema ropa que tapa Quiñónez y San Lorenzo que también mostraba lo suyo con “Sa-Sa” como arma más peligrosa y que casi marca de cabeza, pero Olveira respondió correctamente.

Todo esto hasta que se le abrió el arco al Decano. Pelota parada, tiro de esquina de Romeo Benítez y arremetiendo desde atrás aparece Juan Vera para el 1-0 a los 33’. Sobre el final, el VAR pesca una falta de Ángel Benítez sobre Richard Ortiz, penal para Olimpia y Gabriel Ávalos rompe el arco para marcar su primer gol con el Decano y el 2-0 con el que fueron al descanso.

El segundo tiempo siguió siendo todo de Olimpia que no se apuró y controló el partido a disposición. Pudo haber aumentado antes, pero el tercero recién llegó sobre el final tras un pelotazo largo de Mateo Gamarra que baja en el área Rodney Redes y define de derecha para liquidar el pleito, que el Decano vuelva a sumar de a tres y quede a uno de la punta, con el clásico blanco y negro en la mira.

ESTADÍSTICAS:

ESTADIO: ueno Defensores del Chaco. ÁRBITRO: Blás Romero. SAN LORENZO 0: Wilson Quiñónez, Maximiliano García, Luis Cáceres, Alexis Doldán, Daniel Meza, Rodrigo Amarilla (K. Ferreira), Ángel Benítez (H. González), Franco Aragón, Gastón Gersel (A. Álvarez), Santiago Salcedo (J. Barrios), Marcelo Ferreira (J. Duarte). DT: Pablo Fornasari. OLIMPIA 3: Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez, Juan Alfaro (B. Romero), Richard Ortiz, Franco Alfonso (R. Redes), Fernando Cardozo (R. Sánchez), Gabriel Ávalos (H. Sandoval), Romeo Benítez (E. Matus). DT: Pablo Sánchez. AMONESTADOS: A. Benítez, M. García (SSL); R. Ortiz, J. Vera (O). GOLES: J. Vera, G. Ávalos, R. Redes (O).