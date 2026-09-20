¡SOCORRO! ¿Trasmisión en vivo durante preparación de un cuerpo desde una funeraria? Una supuesta trasmisión en vivo por TikTok que circula por las redes sociales está generando una verdadera ola de indignación. En las imágenes, según…

Una supuesta trasmisión en vivo por TikTok que circula por las redes sociales está generando una verdadera ola de indignación. En las imágenes, según la denuncia, se observa a un supuesto funcionario de una funeraria de Ciudad del Este, realizando la trasmisión por la red social mientras se llevaban adelante tareas de limpieza y preparación de un cuerpo.

El video rápidamente comenzó a recorrer las redes y levantó todo tipo de críticas. Muchos cuestionaron que se utilice un momento tan delicado para hacer una transmisión en vivo, teniendo en cuenta el respeto que merecen tanto la persona fallecida como sus familiares. Sin embargo, es importante señalar que la autenticidad y el contexto de las imágenes todavía no fueron verificados de manera independiente, por lo que se aguarda una explicación sobre lo ocurrido.

La situación también generó preocupación dentro del propio sector funerario, ya que una conducta individual puede terminar salpicando a trabajadores y empresas que realizan esta tarea con responsabilidad, profesionalismo y respeto.

Ahora, la gente pide que se aclare el caso y, sobre todo, que se tenga consideración con las familias que atraviesan uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.