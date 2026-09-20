Trifulca opa con un muerto y dos detenidos en Capiatá Una noche de balazos y mucha tensión terminó en tragedia en Capiatá. Un hombre de 28 años murió tras recibir varios impactos de arma de fuego, mientr…

Un hombre perdió la vida en medio de una pelea que terminó a los tiros en Capiatá.

Una noche de balazos y mucha tensión terminó en tragedia en Capiatá. Un hombre de 28 años murió tras recibir varios impactos de arma de fuego, mientras que otro de 35 años resultó herido durante el violento episodio ocurrido el sábado a la noche en la zona de Rojas Cañada.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00, en inmediaciones del asentamiento Divino Niño Jesús, donde los vecinos quedaron alarmados por los disparos. La víctima recibió heridas en la zona del hombro y la frente y falleció como consecuencia del ataque. En tanto, el otro hombre sufrió un balazo en el hombro izquierdo y fue trasladado al hospital. Al verificar sus datos, los policías pillaron que tenía una orden de captura por un supuesto caso de hurto agravado, por lo que quedó detenido.

En medio del procedimiento fueron detenidos un hombre de 52 años y su hijo, de 23, señalados como presuntos involucrados en el hecho. El mayor terminó con varios golpes y fue llevado hasta un hospital avei, donde quedó internado bajo vigilancia policial. Su hijo fue trasladado hasta la comisaría. Los investigadores ya comenzaron a juntar las piezas para saber qué pasó y quién disparó.

Criminalística tomó muestras de las manos de los aprehendidos y realizó el trabajo de campo correspondiente. También se incautó un automóvil y fue retirado el DVR de las cámaras de circuito cerrado de una vivienda, con la intención de revisar las imágenes que podrían ayudar a esclarecer el caso.