¡Un poco de amor francés! El albirrojo y su doña que posan en Paris Antes del debut oficial y de meterse de lleno en el chute, el pelotero Orlando Gill aprovecha el tiempo que le queda para malcriar a su familia. Meli…

Antes del debut oficial y de meterse de lleno en el chute, el pelotero Orlando Gill aprovecha el tiempo que le queda para malcriar a su familia. Meli Ávalos y el nene de la casa están muy pegados siempre al pelotero. El cuidapalos del chute albirrojo llegó a finales de agosto a Francia, desde ese momento recorren y visitan los lugares más hermosos del país.

En el Instagram de la doñita saltó una imágenes donde todos están posando para las fotos y en el fondo se observa la majestuosa y emblemática Torre Eiffel. Lo purete es que antes de empezar a chutar en el Lille OSC francés, todavía pueden disfrutar de momentos puretes. Mientras tanto, Meli se prepara avei para alentar a su mena con su peque, siempre desde las gradas.