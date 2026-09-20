[VIDEO] Cantautora contó sobre la nueva canción que lanzó La cantautora paraguaya Jazmin del Paraguay habló para el Canal 13 acerca de su nuevo material musical “Kuñatai”. “Es una canción que yo me imaginé c…

La cantautora paraguaya Jazmin del Paraguay habló para el Canal 13 acerca de su nuevo material musical “Kuñatai”. “Es una canción que yo me imaginé como mis abuelas podrían armar una fiesta en su barrio de puras mujeres. Sí o sí van a estar pynandi y se va a armar la fiesta, van a empezar a invitar con fulana tal, vení vamos a bailar”, contó en quienes y qué situación se inspiró para escribir su nueva canción.

Destacó el espíritu femenino de siempre estar salidas y fuertes, se imaginó la conversación entre las musas de su obra, “vos qué tal estás, no importa cómo estás, vení vamos, solo una excusa y vamos a bailar, dice una canción, ¿verdad? Y ese es como un poco el escenario que tiene la canción”, confesó la esencia de la nueva melodía.

Más adelante relató como se armó todo el guyryry melódico con sus colegas, “ obviamente después dentro del proceso creativo, llevar esa idea al estudio y reestructurarla, que bueno, estaban los editores líricos, que son los coautores. Estaba Luigi, estaba Álvaro también, los dos estuvieron ahí viendo y bueno, esta palabra podemos cambiar y esta es la otra. Pero la base, la idea y el escenario de esa canción es eso”, he´i la artista paraguaya.