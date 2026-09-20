[VIDEO] Fanática cerrista está py’arō con los peloteros del Ciclón Le pidió a Kiara Coronel que vaya al club a entrevistar a los peloteros de Cerro Porteño.

La fanática del Ciclón Verito Zayas compartió en redes sociales un material con sus seguidores hablando del momento que está viviendo su querido Cerro Porteño y dijo que tuvo un sueño con Kiara Coronel ndaje.

“En mis sueños más profundos le veo a Kiara llegando en el club Cerro Porteño y diciendo, ”Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu cargo en Cerro? ¿Y por qué te lesionas tanto? ¿Y por qué fallas tantos penales? Estás comiendo mucho asado parece. ¿Por qué en plena concentración y en pleno momento clave estás saliendo a farrear?”, tiró la creadora de contenidos en modo irónico.

Luego dijo, “¿por qué jugás pádel en vez de estar practicando y cuidándote? La vez pasada me contaron que te lastimaste el brazo y las manos con en un pádel” gatilló fuertemente.

“¿Y por qué tomás tanta cerveza? ¿Y qué pasó? ¿Por qué hacés tantas farras con tantas modelos? Planillero, ¿sos planillero? Eso, Kiara, andate un poco”, exclamó finalmente la seguidora cerrista.