[VIDEO] ¡Mirenla! Ñande miss es una fuerte candidata a la corona

La representante paraguaya en el evento de belleza Miss Grand Internacional, Micaela Viveros, tuvo una excelente recepción en Tailandia, país donde se esta llevando a cabo la competencia, esta haciendo bien las cosas, y está en la mira permanente del jurado de la elección.
Su presentación oficial fue excelente, destacando superfecto dominio del inglés y su gracia sin igual, eso de que es innato de las mujeres paraguayas, ijuky’eterei voi.
Miki aprovechó su momento de descanso y posteó en sus redes un mensajito: “Oficialmente Paraguay. Na’ape la pende guaranga my people…”.
Los internautas paraguayos aplaudieron su posteo y me enviaron toda la buena vibra avei a la mitakuña porá. “Ndeee Porããa my queen, “la deslumbrante presencia de la candidata de Paraguay ha transformado por completo el panorama del certamen internacional, consolidándola como una fuerte aspirante a la corona”, “Dios mío hermosísima”, “sos todo lo que esta bien en esta vida”, “iporã la ore paraguaya”.