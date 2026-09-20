[VIDEO] ¡Mirenla! Ñande miss es una fuerte candidata a la corona La Miss Grand Paraguay Miki Viveros es una de las candidatas más llamativas del evento que se está desarrollando en Tailandia.

La representante paraguaya en el evento de belleza Miss Grand Internacional, Micaela Viveros, tuvo una excelente recepción en Tailandia, país donde se esta llevando a cabo la competencia, esta haciendo bien las cosas, y está en la mira permanente del jurado de la elección.

Su presentación oficial fue excelente, destacando superfecto dominio del inglés y su gracia sin igual, eso de que es innato de las mujeres paraguayas, ijuky’eterei voi.

Miki aprovechó su momento de descanso y posteó en sus redes un mensajito: “Oficialmente Paraguay. Na’ape la pende guaranga my people…”.

Los internautas paraguayos aplaudieron su posteo y me enviaron toda la buena vibra avei a la mitakuña porá. “Ndeee Porããa my queen, “la deslumbrante presencia de la candidata de Paraguay ha transformado por completo el panorama del certamen internacional, consolidándola como una fuerte aspirante a la corona”, “Dios mío hermosísima”, “sos todo lo que esta bien en esta vida”, “iporã la ore paraguaya”.