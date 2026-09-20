[VIDEO] Vecina denuncia polución sonora en barrio chuchi

¡La discoteca no deja dormir a nadie y la gente pide socorro a gritos! Una doñita de nombre Elena C. pegó el grito al cielo por la tremenda polución sonora en plena avenida Molas López, zona residencial de Asunción.

La joven denunció arrobando a medio mundo en la red social Tik Tok que un conocido boliche de la zona pone la música a todo volumen en horas de la madrugada. “Qué onda Molas 1901. No pueden poner así de fuerte su música, imposible... será que tienen permiso municipal. Es un bar, no una disco”, protestó la yiyi de la bronca en sus redes.

Los pobladores de la zona ya no saben a qué santo rezarle porque los parlantes hacen temblar los vidrios y la estructura de todas las casas. Los vecinos aseguran que todos los fines de semana la historia se repite y que las llamadas al 911 no sirven ni para frenar un tema.

El retumbo de los reguetones pesados a altas horas de la noche tiene al barrio entero al borde del colapso de los nervios. Exigen que los inspectores municipales caigan de sorpresa con el sonómetro en mano para medir los decibeles antes de que la gente pierda la cabeza.

Piden encarecidamente que le pongan un freno a la farra brava y que hagan respetar las ordenanzas sobre ruidos molestos de una buena vez. ¡Los sufridos vecinos claman por un poco de paz para pegar el ojo y poder levantarse con luz de sol para ir a laburar frescos!