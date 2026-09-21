[VIDEO] A trompadas terminó un control de la Caminera en J. Augusto Saldívar Un control de tránsito terminó a los golpes en J. Augusto Saldívar, donde un joven de 22 años fue detenido luego de protagonizar una pelea con un ins…

Un control de tránsito terminó a los golpes en J. Augusto Saldívar, donde un joven de 22 años fue detenido luego de protagonizar una pelea con un inspector de la Patrulla Caminera.

El hecho ocurrió en el km 23 de la Ruta PY02, cuando agentes del Destacamento 15 intentaron detener una Toyota Vitz. Según los intervinientes, el conductor venía haciendo maniobras peligrosas y adelantando a otros vehículos por la banquina.Cuando finalmente lograron frenarlo, comenzó la discusión.

La cosa se calentó y, en medio del forcejeo, el joven le habría moqueteado en la cara del inspector, quien terminó con la nariz ensangrentada y una lesión en la cara.Después del incidente, el conductor aceleró e intentó escapar, pero la Policía salió detrás de él y logró alcanzarlo poco después.

El muchacho fue aprehendido y su vehículo quedó incautado por disposición de la Fiscalía. Y un detalle que llamó la atención: no estaba borracho. El alcotest dio negativo. El caso quedó en manos del Ministerio Público.