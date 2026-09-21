ANDE habilita 230 plazas para aprendices La ANDE y el SNPP abrieron una convocatoria para 230 plazas de aprendices, dirigida a personas de 18 a 21 años que quieran capacitarse y sumar experi…

La ANDE y el SNPP abrieron una convocatoria para 230 plazas de aprendices, dirigida a personas de 18 a 21 años que quieran capacitarse y sumar experiencia laboral. Las oportunidades están disponibles en Asunción, Central y el interior del país, dentro del programa de Formación Dual.

Hay 105 lugares para electricista de distribución, 80 para asistente administrativo y comercial, 25 para electromecánico y 20 para asistente administrativo de depósitos.

Para postularse se necesita contar con Identidad Electrónica y cumplir con los requisitos establecidos para cada perfil. Los postulantes deberán rendir exámenes de castellano y matemática, además de física en el caso de quienes opten por Electricista. Una buena oportunidad para los jóvenes que buscan aprender un oficio, ganar experiencia y abrirse camino en el mundo laboral.