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¡Aprovechá, que es gratis! SNPP ofrece cursos de IA, marketing y más

Si querés aprender algo nuevo, mejorar tu currículum o simplemente ponerte al día con la tecnología, esta oportunidad te puede venir como anillo al d…

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El SNPP ofrece cursos gratis de IA umia.

Si querés aprender algo nuevo, mejorar tu currículum o simplemente ponerte al día con la tecnología, esta oportunidad te puede venir como anillo al dedo. El SNPP habilitó una semana de cursos virtuales y gratuitos para jóvenes, con capacitaciones que van desde inteligencia artificial hasta marketing digital.

La propuesta, denominada “SNPP Conecta”, se desarrolla del 21 al 25 de septiembre y ofrece talleres sobre inteligencia artificial, community manager, fotografía con celular, Canva, marketing digital, oratoria, marca personal y habilidades digitales para el trabajo.

Lo mejor de todo es que las clases son 100% virtuales, tienen certificación y podés anotarte a uno o varios cursos, según el tiempo y los temas que más te interesen. La agenda arrancó este lunes con “Potenciá tus habilidades con la IA” y continuará durante toda la semana con diferentes propuestas y horarios.

Las inscripciones son gratuitas. Para consultas, podés comunicarte al 0981 200 015, 0961 782 860 o 0971 376 250.

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