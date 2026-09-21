Artista lanzó el top de flores perfectas para quienes tienen más de 40 pirulos Menta´i y agrial ndaje son algunos de sus favoritos, el cantante he´i que quiere llegar full a los 60 por lo menos.

El músico Pianito contó a Crónica que ya le hizo llegar sus flores amarillas a su susodicha, “como corresponde, porque ella es joven aún”, confesó. El artista hizo reír al rollo en las redes porque compartió un tip para quienes ya pasaron los 40. “En nuestro caso ya necesitamos otro tipo de flores porque ya estamos en el segundo tiempo de nuestro partido y queremos llegar bien hasta los 60 al menos”, dijo entre risas.

Contó el tipo de flores que le mete a esta altura del campeonato. “Encima cayó lunes el Día de la juventud. Menta’í sí o sí porque ya no tengo paciencia. Agrial para la acidez y el py’a raku. Santa Lucía y sangreado pire bien diurético porque ya tenemos que cuidar nuestra próstata. Y por supuesto macho toro pero ese poquitito nomas porque estoy aún como cuando tenía 20”, detalló cómo es su jardín perfecto, hablando de flores.