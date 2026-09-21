Banco Atlas: El voto de Ríos saldría esta semana Mientras se aguarda para esta semana la firma del ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos para destrabar el proceso judicial por lavado …

Mientras se aguarda para esta semana la firma del ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos para destrabar el proceso judicial por lavado de dinero en contra de directivos del banco Atlas, la Cámara de Diputados abre una nueva línea investigativa sobre el banco del Grupo Zuccolillo al solicitar al Banco Central del Paraguay (BCP) un extenso informe sobre las actuaciones de la Superintendencia de Bancos relacionadas con cuestionadas operaciones de la entidad bancaria.

¿Por qué, pese a la existencia de sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con la entidad, no existirían sumarios administrativos en curso contra el banco Atlas? Se pregunta la Cámara que, además, pide al BCP detallar si existen otros procedimientos abiertos, su objeto y estado procesal.

Los diputados quieren conocer cuáles son los criterios técnicos, jurídicos y regulatorios que utiliza la Superintendencia para decidir cuándo corresponde abrir una investigación o un sumario administrativo y, evidentemente, conocer si existen realmente causales de intervención en las operaciones de la entidad del Grupo Zuccolillo.

El punto de conexión entre las causas penales

Otro de los capítulos más delicados pregunta si una investigación administrativa de este tenor debe esperar a que exista previamente una determinación judicial sobre eventuales responsabilidades penales, atendiendo a la cantidad de causas que ponen en la lupa al banco Atlas.

El cuestionario solicita expresamente al BCP explicar cuál es el fundamento jurídico de ese criterio, si efectivamente existe.

Es importante tener en cuenta que el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) está acusado por la Fiscalía y con pedido de juicio oral por presunto lavado de dinero junto a los integrantes del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán.

Tras advertencias del 2016, ¿qué se hizo después?

Otro de los puntos centrales es la actuación posterior a las advertencias formuladas por la Superintendencia de Bancos en el 2016 sobre riesgos relacionados con operaciones fiduciarias vinculadas a Leoz.

La Cámara pide identificar qué dependencia o funcionario verificó el cumplimiento de esas advertencias, qué inspecciones se realizaron posteriormente, qué planes correctivos fueron ordenados y cuáles fueron sus resultados.

Además, solicita un detalle de las inspecciones efectuadas sobre la actividad fiduciaria del banco Atlas entre el 2017 y el 2026, incluyendo observaciones, medidas de regularización y eventuales sumarios.