¡Cháke! Boca estaría vicheando a Delmás En medio de su gran rendimiento en los Juegos Odesur 2026 de Santa Fe, Argentina, la promesa del Decano ya estaría siendo sondeado por el Xeneize.

Según informaciones publicadas a través de las redes de Fútbol a lo Grande, la gran figura juvenil de Olimpia y de la Selección Paraguaya Sub-20, Eduardo Delmás, estaría comenzando a despertar el interés de nada más y nada menos que Boca Juniors de la Argentina, sobre todo luego de su rendimiento en los actuales Juegos Odesur.

Delmás se ha convertido sin duda en la principal figura de la Albirroja juvenil, siendo fundamental por ejemplo en los goles que Paraguay le marcó a la Selección local, Argentina, en su partido debut del certamen Sudamericano que tiene lugar en la provincia de Santa Fe, marcando también uno en el siguiente encuentro ante Venezuela.

Por su parte, Olimpia no estaría muy apurado en transferir a su principal promesa, ya que desde Para Uno no hablaron de un monto específico para su venta, aunque se especula que la pretensión económica de la entidad estaría cerca de los USD 10.000.000.