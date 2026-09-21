“Coto” ya dijo que Delmás es intransferible El mandamás del Decano aseguró que quieren asegurarse de que su nueva joya juegue la Libertadores de 2027.

El Presidente del Club Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, habló ante el destacado rendimiento de la estrella juvenil del Franjeado, Eduardo Delmás, el cual se ha extendido a la Selección Paraguaya Sub 20 que se encuentra disputando los Juegos Odesur 2026 en Argentina, derivando en el interés de nada más y nada menos que Boca Juniors.

“Coto” afirmó que es esperable que para fin de año lleguen ofertas para llevarse a su nueva promesa, pero anunció que de momento el jugador es intransferible, ya que el plan del Decano es que juegue la próxima Copa Conmebol Libertadores, para la cual Olimpia ya está clasificado como campeón del Apertura de este año.

Agregó que de hecho el jugar la Copa no hará más que aumentar su valor en el mercado, influyendo también en esto su posible convocatoria a la Selección Paraguaya Absoluta en un futuro bastante cercano.

Nogués aseguró en todo momento que Olimpia no tiene la necesidad inmediata de desprenderse de su principal figura. “No es una urgencia tener que salir a venderlo ahora”.