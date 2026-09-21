[VIDEO] “Creo que la jugada merecía ser convalidada”

Pedro Sosa, capitán y referente del “Gallo Norteño”, analizó la caída de su equipo en cancha del Trico. El zaguero avei dejó en claro que en el gol anulado, marcado por Jorge Sanguina, no hubo falta previa suya contra el “Kili” Rojas. “Yo más que nadie sentí que iba a valer el gol porque fui el protagonista de la jugada”, tiró en charla con Crónica.

“En el video se ve que yo le toco, pero no fue un choque agresivo, no es que corté una jugada o alguna salida, cuando veo que la pelota va tomando altura me freno y ahí hubo un contacto. Creo que la jugada merecía ser convalidada. ‘Kili’ estaba lejos de la pelota. En este tipo de jugadas siempre valió el gol, a nosotros nos anularon. Nos golpeó eso. Yo más que nadie sentí que iba a valer el gol porque fui el protagonista de la jugada”, señaló de entrada voi.

Upéi agregó que “si llegaba a cortarle la carrera al arquero, me iba a impactar con una fuerza desmedida que le impediría salir y ni yo protestaba, ni diría nada. Yo mismo le iba a decir a mis compañeros que fue falta, pero bueno, son situaciones que a uno le molesta un poco verdad. Hay que seguir porque no hay tiempo para lamentos”, siguió.

“Con ese gol cambiaba el panorama, anímicamente nos poníamos a tiro, pero ya queda en anécdota porque no sabemos tampoco. Obviamente íbamos a tener un poco más de fuerza emocional, empuje, pero bueno”, explicó.

⚽️¡ANULADO EL GOL DEL GALLO! Por esta infracción sobre el Kili, este tanto no subió el marcador para la visita.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xRysG pic.twitter.com/mv65ifWH1P — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 18, 2026

“ESTÁN EN BUEN

MOMENTO”, HE’I

SOBRE EL TRICO

Acerca de perder nuevamente y cuánto influyó el estado del campo por el clima, he’i que “jugó mucho también el estado del campo por el tiempo, pero también está el gol tempranero que nos marcan, eso nos jugó mucho en contra, sabíamos que Nacional es un equipo que juega muy directo, tiene jugadores muy rápidos, están en buen momento y todo eso hizo que cueste”, añadió.

“Tener dos derrotas de seguidos luego de venir siendo punteros invictos golpea bastante, pero el grupo está fuerte, sabemos lo que queremos, lo que pretendemos, desde el primer día lo hablamos en el vestuario, nosotros lo tenemos bien claro, tampoco hay un equipo que se haya despegado tanto”, cerró.