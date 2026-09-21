El “Kure” desplumó anga a un pobre “Canario” Técnico que debuta gana, cuate, sí señor. Es que el Sportivo Luqueño, en duelo de necesitados, se impuso al Deportivo Recoleta en Itauguá por el marcador de 1 a 0. Ojeda fue el ídolo del “Chanchón”.

Marcelo Ojeda se alista para sacar el remate y marcar el gol de la victoria. (Foto Sportivo Luqueño)

Sonríe el “Kure”, kili. De la mano de Lucas Barrios, Luqueño castigó al “Canario” por la mínima, siendo Marcelo Ojeda el autor del único gol del partido.

El Auriazul se mostró superior en cuanto a la tenencia y manejo del juego. De ahí le faltó bajar esa ansiedad, apuro que se apoderó de los jugadores en los últimos metros. Giovanni Bogado, junto con Aldo Maíz, manejaron ese mediocampo siendo superiores en ese sector del campo.

Iván Maggi, Lautaro Comas y Óscar Ruiz, desequilibraron por momentos, pero se equivocaron en la toma de decisiones. Tanto Bogado como Maggi inquietaron con algún que otro remate, pero hasta ahí.

Por su parte, al “Canario” le costó generar, salir y se mostró muy impreciso. Paul Charpentier, junto con Richard Ortiz, casi no fueron alimentados por los volantes y lo sufrieron. De por ahí este último se las ingenió para tener la única chance de la visita tras una pelota parada, pero su cabezazo salió desviado.

En la complementaria, Reco cambió de postura y salió a buscar el encuentro. De esta manera se pudo ver un encuentro de ida y vuelta. Ambos intensos, generaron situaciones, pero los arqueros respondieron de buena manera. Cuando parecía que el chute culminaba con empate, apareció Marcelo Ojeda a los 84’ marcando un golazo para hacer vibrar a la muchachada del “Chanchón”. Ojeda junto a Muro le dieron otra dinámica a la ofensiva de Luqueño. Con esto, el Auriazul suma 13 puntos, mientras que Recoleta opyta penúltimo con 7 unidades.