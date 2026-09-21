¿Final de Sudamericana en Brasil? Según rumores que han salido en las últimas horas, la final de la Copa Sudamericana podría cambiar de sede si se da una situación particular.

Las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana están próximas a disputarse, chocando en una de ellas los equipos de Boca Juniors y Vasco Da Gama, y en la otra el Atlético Mineiro y el Montevideo City Torque. De nuevo, podría llegar a ocurrir que otra final continental sea disputada exclusivamente por equipos brasileños, y ante eso, surgió una versión polémica de lo que podría pasar con la sede del partido decisivo.

Ocurre que en las últimas horas se han conocido rumores acerca de que, de llegar a chocar en la final los equipos de Vasco y Mineiro, desde Brasil se pediría el cambio de recinto, el cual es el Metropolitano de Barranquilla, Colombia, para que pase a ser un estadio en tierras verdeamarelas.

El encargado de dar la noticia fue el periodista Ricardo Ordóñez, conocido en redes sociales como @reporterillo, quien compartió una versión del comunicador brasileño Vicente Dattoli, quien se encuentra en Río de Janeiro, según la cual existiría una solicitud de clubes brasileños para que la definición se traslade a territorio brasileño.

Ordóñez presentó la información como una posibilidad y no como una decisión tomada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). De hecho, hasta ahora no existe una confirmación oficial del organismo sobre un cambio de sede.

La noticia fue tan fuerte que hasta el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se hizo eco, criticando el rumor y diciendo que “¡esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla”. Cabe señalar que se hizo una inversión enorme en el estadio de dicha ciudad, por lo que incluso podría hablarse de pérdidas millonarias de cambiarse la sede de la final.