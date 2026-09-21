Fiscalía pide 12 años para Hernán Rivas por el caso del supuesto título falso La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral por el caso de su supuesto título fa…

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral por el caso de su supuesto título falso de abogado.

La fiscala Patricia Sánchez y el fiscal Christian Benítez sostienen que durante el juicio salieron a la luz varias irregularidades sobre los estudios universitarios de Rivas. Según la acusación, no existen suficientes registros que respalden que haya cursado normalmente la carrera de Derecho.

Entre las dudas mencionadas aparecen la falta de actas de exámenes, registros de asistencia e historial de mesas examinadoras, además de contradicciones relacionadas con su tesis. También señalaron que algunos excompañeros dijeron no recordarlo como alumno.

“Ha quedado claro que Hernán David Rivas no es abogado”, afirmó el fiscal Christian Benítez durante los alegatos. La Fiscalía sostiene además que el supuesto título habría sido utilizado para conseguir su designación como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), además de obtener su juramento y la matrícula profesional.

El Ministerio Público también pidió investigar por presunto testimonio falso a algunas personas que declararon durante el juicio. Ahora, el Tribunal de Sentencia deberá analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes antes de decidir. Por ahora, los 12 años son un pedido de la Fiscalía y no una condena.