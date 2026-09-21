La batalla de Iván recién comienza: buscan G. 1.000 millones para su recuperación La lucha de Iván Marcelo recién comienza. El adolescente de 15 años, que fue atropellado el pasado 24 de agosto cuando intentaba cruzar la avenida Sa…

La lucha de Iván Marcelo recién comienza. El adolescente de 15 años, que fue atropellado el pasado 24 de agosto cuando intentaba cruzar la avenida Sacramento al salir del colegio, continúa internado en terapia intensiva del IPS, recuperándose de las graves lesiones que sufrió, principalmente en la cabeza.

Su familia sabe que todavía queda un largo camino por delante. Los médicos les explicaron que necesitará una rehabilitación intensiva, integral e interdisciplinaria durante al menos un año, y que recuperar completamente sus funciones podría llevar hasta dos años.

Por eso nació la campaña “Todos con Iván”, que busca reunir 1.000 millones de guaraníes para afrontar el costoso tratamiento.“Está todavía en terapia, sigue en estado comatoso. Presenta mejoría, presenta avances”, contó su papá, Aldo Sosa, quien junto con familiares, amigos, docentes y compañeros del Colegio Técnico Javier está moviendo cielo y tierra para ayudar al joven.

Mientras tanto, los gastos no dan tregua. La familia debe desembolsar diariamente entre 300.000 y 500.000 guaraníes en medicamentos e insumos que hacen falta. La solidaridad de amigos y personas que conocen a Iván se convirtió en un verdadero sostén para ellos.La colecta está prevista tentativamente para el 15 de noviembre. La esperanza de la familia es que cada aporte, grande o pequeño, se convierta en una oportunidad para que Iván pueda volver a levantarse y recuperar su vida.